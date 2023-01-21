Передачу платежной информации с 1 марта в Telegram ограничат для ряда организаций - РКН

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости/Прайм. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости/Прайм. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
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