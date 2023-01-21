Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Передачу платежной информации с 1 марта в Telegram ограничат для ряда организаций - РКН

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости/Прайм. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх