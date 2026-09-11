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Царьград

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Набиуллина: ЦБ удержит стабильность цен около 4% к 2026 году

Набиуллина: ЦБ удержит стабильность цен около 4% к 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что Центробанк ожидает стабилизации роста цен около 4% к концу 2026 года при затухании топливных эффектов.

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