Ресурсы противника: США выдвинули ультиматум Киеву по прекращению войны с РФ

После последних контактов с американской стороной Зеленскому фактически поставили ультиматум по мирному треку.
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