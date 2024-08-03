Знаете ли вы, что чай мате помогает похудеть?

Этот популярный американский напиток (чай мате) прекрасно подходит для стимулирования снижения веса. Попробуйте его! Чай мате — это популярный напиток в Аргентине, Уругвае, Парагвае и некоторых районах Бразилии, и он становится все более популярным во всем мире.