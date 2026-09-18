Автомобилистов предупредили о подорожании запчастей на 8%

В РСА сообщили об увеличении средней стоимости автозапчастейС 19 сентября 2026 года в силу вступают новые справочники средней стоимости автозапчастей, нормачасов и материалов от РСА.
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