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Офицер Дэвис: Зеленский ошибается, что ВСУ могут начать новое контрнаступление

Офицер Дэвис: Зеленский ошибается, что ВСУ могут начать новое контрнаступление

Подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, намеревающийся начать новое контрнаступление, неверно дает оценку состоянию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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