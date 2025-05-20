Ронни Салливан: Меня случайно назвали в честь Ронни О’Салливана, и я даже играю в снукер

20-летний англичанин Ронни Салливан будет пробовать свои силы в предстоящем турнире Q School 2025 и мечтает сыграть с легендарным Ронни О’Салливаном, сообщает thesun Ронни Салливан: «Оставьте меня впокое (фото: thesun)»Все новости и результаты турнира Расписание, все трансляции турнира В год, когда Ронни О’Салливан завоевал свой второй титул Чемпиона мира, родился юный снукерист, стремящийся повторить успехи великого игрока всех времен.