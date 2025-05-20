Ронни Салливан: Меня случайно назвали в честь Ронни О’Салливана, и я даже играю в снукер

20-летний англичанин Ронни Салливан будет пробовать свои силы в предстоящем турнире Q School 2025 и мечтает сыграть с легендарным Ронни О’Салливаном, сообщает thesun Ронни Салливан: «Оставьте меня впокое (фото: thesun)»Все новости и результаты турнира Расписание, все трансляции турнира В год, когда Ронни О’Салливан завоевал свой второй титул Чемпиона мира, родился юный снукерист, стремящийся повторить успехи великого игрока всех времен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)