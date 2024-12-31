Суд продлил арест обвиняемому в подготовке теракта инженеру из Серпухова

Срок ареста жителя подмосковного города Серпухов Дмитрия Чибисова, являющегося фигурантом дела о подготовке теракта на железной дороге, продлен по решению Мещанского суда Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.