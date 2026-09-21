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МОСИНФОРМ

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Сыше 9 млн кв. м недвижимости построили и ввели с начала года в Москве

Сыше 9 млн кв. м недвижимости построили и ввели с начала года в Москве

С начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

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