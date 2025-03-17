Иран отрицает обвинения США в поддержке хуситов

Global Look Press/Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin Иран не поддерживает йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", а обвинения, сказанные президентом США Дональдом Трампом, являются провокационными.
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