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Иран отрицает обвинения США в поддержке хуситов

Иран отрицает обвинения США в поддержке хуситов

Global Look Press/Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin Иран не поддерживает йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", а обвинения, сказанные президентом США Дональдом Трампом, являются провокационными.

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