RUVDS сообщил о сбоях в амстердамских дата-центрах из-за жары

Амстердамские дата-центры столкнулись с проблемами из-за рекордной жары. Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин сообщил, что системы охлаждения отказали при температуре почти 40 градусов, оставив без доступа до 90% компаний на 45–70 часов.
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