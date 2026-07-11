RUVDS сообщил о сбоях в амстердамских дата-центрах из-за жары

Амстердамские дата-центры столкнулись с проблемами из-за рекордной жары. Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин сообщил, что системы охлаждения отказали при температуре почти 40 градусов, оставив без доступа до 90% компаний на 45–70 часов.