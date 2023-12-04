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Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение богатой нефтью Гайаны-Эссекибо. Решится ли Мадуро на аннексию?

Автор фото, Reuters На прошедшем в воскресенье в Венесуэле референдуме более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над богатой нефтью территорией Гайана-Эссекибо, официально принадлежащей соседней с Венесуэлой Гайане.

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