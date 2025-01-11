Белый дом анонсировал прощальное обращение президента Байдена к американцам

Белый дом анонсировал прощальное обращение президента США Джо Байдена к американцам на 15 января.«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января 04:00 мск) президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета», — проинформировала 10 января пресс-служба администрации на сайте Белого дома.