Белый дом анонсировал прощальное обращение президента Байдена к американцам

Белый дом анонсировал прощальное обращение президента США Джо Байдена к американцам на 15 января.«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января 04:00 мск) президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета», — проинформировала 10 января пресс-служба администрации на сайте Белого дома.
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