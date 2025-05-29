Названа дата начала проверок наличия полиса ОСАГО по камерам

Проверка наличия полиса ОСАГО по камерам начнет действовать с 1 ноября в полном объеме без проведения экспериментов, пишет «Прайм» со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.