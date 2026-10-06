В Коврове завершили расследование дела о краже с проникновением в жилище

Злоумышленник проник в квартиру через балкон, вскрыл сейф кухонным ножом и похитил 160 тысяч рублей. При попытке покинуть место преступления упал с балкона и был замечен прохожими.
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