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Владимирские новости

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В Коврове завершили расследование дела о краже с проникновением в жилище

Злоумышленник проник в квартиру через балкон, вскрыл сейф кухонным ножом и похитил 160 тысяч рублей. При попытке покинуть место преступления упал с балкона и был замечен прохожими.

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