ЦАХАЛ разрушила часть опорного пункта миротворцев ООН в Ливане

Оборонительные сооружения опорного пункта Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в пограничном поселении Рас ан-Накура частично разрушили военные израильской армии (ЦАХАЛ) с помощью экскаваторов и бульдозера.
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