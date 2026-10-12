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Эксперт Филина: родители ломают детей своими ожиданиями

Эксперт Филина: родители ломают детей своими ожиданиями

Дети, которым передают готовый бизнес или стартовый капитал, ломаются из-за родительских ожиданий. Об этом «Газете.

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