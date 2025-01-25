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Царьград

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Израиль освободит 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц

Израиль освободит 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц

В рамках соглашения с Палестиной, Израиль освободит 200 палестинских заключённых, среди которых пожизненно осуждённые и длительно заключённые, в обмен на четырёх заложников.

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