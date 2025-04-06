13 женщин, которые изменили свои привычки и очень изменились

Порой даже небольшие изменения могут кардинально преобразить внешний вид и поднять самооценку. Правильный уход за кожей, новая стрижка, ухоженные брови или сброшенные пару килограммов — и вот уже отражение в зеркале радует, идеальная кожа поражает гладкостью, и окружающие осыпают комплиментами.
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