13 женщин, которые изменили свои привычки и очень изменились

Порой даже небольшие изменения могут кардинально преобразить внешний вид и поднять самооценку. Правильный уход за кожей, новая стрижка, ухоженные брови или сброшенные пару килограммов — и вот уже отражение в зеркале радует, идеальная кожа поражает гладкостью, и окружающие осыпают комплиментами.