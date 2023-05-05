Нурбек Кабдрахманов назвал главное отличие между тренировками в США и Казахстане

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов, прошедший сбор в зале АТТ вместе с Жалгасом Жумагуловым, назвал отличия между тренировками в Амекрике и Казахстане: «Самое главное отличие между американскими и казахстанскими тренировками, да и с СНГ можно сравнить- это умеренность в нагрузках» Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других.