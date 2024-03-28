Страна и люди
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Страна и люди

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Генштаб ВС РФ: срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Генштаб ВС РФ: срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Срочники весеннего призыва не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. В 2024 году весенний призыв на срочную военную службу в российской армии пройдет в обычным режиме и никак не будет связан с проводимой специальной военной операцией.

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