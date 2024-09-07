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Враг атаковал Воронежскую область: начался сильный пожар и взрывы

Враг атаковал Воронежскую область: начался сильный пожар и взрывы

Сегодня ночью враг атаковал Воронежскую область. Враг атаковал Воронежскую область: мощный пожар и взрывы детонации После атаки БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы в Острогожском районе.

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