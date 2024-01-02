Губернатор Гусев сообщил об аварийном сходе боеприпаса на воронежское село

С российского военного самолета произошел нештатный сход авиационного боеприпаса на село в Острогожском районе Воронежской области, во вторник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
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