Отношения — это сложный лабиринт эмоций, компромиссов и жизненных обстоятельств. Иногда пары расходятся, будучи уверенными, что это конец.
Почему мужчины возвращаются к бывшим женам
Комментарии
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Лидия Курзаева
"Почему мужчины возвращаются к бывшим женам" Потому что -"Первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта." 😃
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15 час.
ВИ
Виктория Иванова
Возвращаются они! Никому другому не пришлись ко двору и на запасной аэродромчик? Надеюсь, им не обрадуются. 😏
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12 час.
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