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Почему мужчины возвращаются к бывшим женам

Почему мужчины возвращаются к бывшим женам

Отношения — это сложный лабиринт эмоций, компромиссов и жизненных обстоятельств. Иногда пары расходятся, будучи уверенными, что это конец.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Почему мужчины возвращаются к бывшим женам&quot;                                                               Потому что  -&quot;Первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта.&quot;  😃
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15 час.
ВИ
Виктория Иванова
Возвращаются они! Никому другому не пришлись ко двору и на запасной аэродромчик?  Надеюсь, им не обрадуются. 😏
Ответить
12 час.
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