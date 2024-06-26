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Сенатор Цепков заявил, что США действуют на Украине чужими руками

Сенатор Цепков заявил, что США действуют на Украине чужими руками

Российский сенатор Сергей Цеков, комментируя в беседе с интернет-изданием «Ридус» заявление Пентагона о ракетном ударе по Севастополю, подчеркнул, что США могут действовать чужими руками и стараться оставаться в стороне, но в данном случае ситуация иная.

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