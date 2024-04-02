Адвокат «Макфы» Хлюстов назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»

Адвокат компании «Макфа» Павел Хлюстов называет арест активов на 100 трлн рублей по иску Генеральной прокуратуры «творчеством судебного пристава», указывая на разницу между суммой иска и оценкой пристава.
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