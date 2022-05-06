Новий звіт «Міжнародної амністії» про військові злочини Росії Правозахисна група вказує на систематичні грубі порушення міжнародного права російськими військовими у Бучі та інших українських містах Одна з найбільших правозахисних організацій «Міжнародна амністія» у п'ятницю заявила, що є переконливі докази того, що російські війська вчиняли військові злочини, включаючи тортури мирних жителів та позасудові страти, коли […] Сообщение Новий звіт «Міжнародної амністії» про військові злочини Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.