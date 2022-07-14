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Райан Строум и «Анахайм» подписали 5-летний контракт, кэпхит – 5 млн долларов

«Анахайм» объявил о подписании 5-летнего контракта с экс-форвардом «Рейнджерс» Райаном Строумом. Согласно Cap Friendly, кэпхит 29-летнего канадца – 5 млн долларов.

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