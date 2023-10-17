Ушел из жизни наист Ион Негурэ

Наист Ион Негурэ скончался 16 октября. Маэстро было 73 года. В некрологе, подписанном руководством Республиканского музыкального лицея имени Чиприана Порумбеску, где Ион Негурэ проработал несколько десятилетий, отмечается, что Ион Негурэ «был значимой фигурой в музыкальной вселенной как Республики Молдова, так и за ее пределами».
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