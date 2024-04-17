В Ленобласти выплат за рождение ребенка выдали на 3,5 тысячи больше, чем родилось детей

ГАТЧИНА, 17 апреля, ФедералПресс. В Ленинградской области в 2023 году родилось 12 300 детей, а за выплатами в связи с рождением ребенка обратилось 15 820, сообщил во время ежегодного отчета губернатор региона Александр Дрозденко.