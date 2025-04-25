Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика

Американский лидер Дональд Трамп 25 апреля заявил, что дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика является крупным, и пообещал его рассмотреть.
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