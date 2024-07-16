Sukhoi Superjet до Челябинска вернулся на стоянку в Минводах из-за компьютера

Самолет до Челябинска вернулся к месту стоянки в Минеральных Водах из-за неполадок компьютера. Как следует из онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, в место назначения борт прибыл с задержкой на 2 часа 10 минут.
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