28 сентября - сегодня День работника атомной промышленности

Дата для проведения Дня работника атомной промышленности имеет историческое обоснование. 28 сентября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, Государственный комитет обороны СССР выпустил секретное распоряжение «Об организации работ по урану».
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