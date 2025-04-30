МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и Николаева - это уже не Украина.
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