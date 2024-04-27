Свердловская чиновница взяла 52 кредита и объявила себя банкротом

Инспектор Контрольного органа Режевского городского округа Валентина Алесковская взяла 52 кредита на сумму около двух миллионов рублей и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать ее банкротом, сообщает портал Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии