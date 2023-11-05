Reposted (Vladimir Sharypov): В День народного единства в Иванове проводим Кубок мужества и доблести Соревнования по кёкусинкай каратэ организуем во второй раз, в этом году в турнире принимают участие на треть больше спортсменов, чем в прошлом - почти пять сотен человек из 13 регионов нашей страны Главным партнёром турнира выступает наша 98я гвардейская воздушно-десантная дивизия, в холле дворца игровых видов спорта развернуты демонстрационные стенды и полевая почта - каждый может осмотреть трофеи, вооружение и передать слова поддержки бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции Стойкость и воля к победе, которые в эти дни демонстрируют военные подразделения, сегодня служат ориентирами и для юных спортсменов Дружным "осу" участники поддержали предложение наших десантников присвоить турниру имя Героя России гвардии подполковника Александра Дмитриевича Макарова, командира 2го парашюто-десанстного батальона 217го полка 98й гвардейской воздушно-десантной дивизии, отдавшего свою жизнь за нашу страну и за её мирное будущее .