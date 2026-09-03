5 Most Shocking NCIS Deaths, Ranked

Is literally any NCIS character permanently safe from an abrupt, violent demise? Obviously not. These are the deaths that caught fans totally by surprise.
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