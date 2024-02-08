Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

В ночь на четверг, 8 февраля, российское военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объектах на территории России.
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