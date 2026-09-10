Ревматолог Шлезингер: у мужчин с подагрой выше риск эректильной дисфункции

Большинство мужчин, страдающих подагрой, испытывают эректильную дисфункцию. Врач-ревматолог Наоми Шлезингер выяснила, что причина в повышенном уровне мочевой кислоты в их организме, сообщило издание Science Alert .
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