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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 18 очками в 8 играх. Он обошел Макдэвида на 1 балл

Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:4, 1-2).

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