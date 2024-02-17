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Художникам Крыма предложили расписать здания Алупки изображениям лисиц

Художникам Крыма предложили расписать здания Алупки изображениям лисиц

Власти Ялты сделали предложение художникам – расписать здания в центре курортной Алупки. Инициатива реализуется благодаря созданию специальной рабочей группы, в которую вошли известные художники Крыма, а также представители Художественной школы имени Васильева.

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