Художникам Крыма предложили расписать здания Алупки изображениям лисиц

Власти Ялты сделали предложение художникам – расписать здания в центре курортной Алупки. Инициатива реализуется благодаря созданию специальной рабочей группы, в которую вошли известные художники Крыма, а также представители Художественной школы имени Васильева.
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