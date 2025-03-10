Ростех
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Ростех

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«Азимут» поставил «умные» системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД

«Азимут» поставил «умные» системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД

Производственная компания «Азимут» Госкорпорации Ростех передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией.

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