«Азимут» поставил «умные» системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД

Производственная компания «Азимут» Госкорпорации Ростех передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией.
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