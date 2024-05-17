В Великобритании обеспокоились возможными последствиями поставки на Украину дальнобойных ракет Storm Shadow.
Британский политик Хэмилтон поднял вопрос об ответе РФ на поставку Storm Shadow
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Сначала уничтожить пусковые склады, где они хранятся, а затем, склады в Англии. Неужели англичане не понимают, что Великобритания это легко потопляемый кораблик, сколько ,, ТОПОЛЕЙ" на это потребуется?
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16 час.
Liudmila Kosteley
Надо России послать тоже ракеты в Англию (своим ходом). Они же советуют бить по РФ этими Ракетами. Вот оно. "воевать чужими руками", а многие думают, что это США так делает. А США это "продолжение Англии", получившее НЕЗАВИСИМОСТЬ. Англия боится, что ОГРЕБЁТ от России ответку, вот и пересылают свои ракеты НЕДОУМКАМ НАЦИКАМ с НАПУТСТВИЕМ -КУДА БИТЬ. Ведь НАТО и США воюют с Россией, поэтому ВСЕ поставки ОРУЖИЯ направлены ПРОТИВ РФ. А из этого вытикает, что АНГЛИЯ СОЮЗНИК УКРАИНЫ и РОССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО бить "СВОИМИ РУКАМИ" по АНГЛИИ (и всем, кто поставляет вооружение на Украину). Не будь поддержки от СОЮЗНИЧКОВ, уже давно бы закончилась СВО.
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14 час.
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