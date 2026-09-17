В Париже заявили, что Франция не может продолжать финансирование Украины

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции и глава фракции партии «Национальное объединение», в эфире телеканала LCI заявила, что при нынешнем финансовом положении страна не может дальше финансировать Украину.
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Услышат ли Ле Пен французы скоро увидим. Однако как говорят-хорошо проголосовать это не всё, а вот как посчитают это вопрос!