Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык.

Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык.

На днях вышло постановление правительства России, которое заметно облегчает получение российского гражданства для иностранцев.

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Комментарии
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Александр Доливо
Принятием подобных документов Россия всё больше превращается в гадюшник международного масштаба. Растёт гражданское противостояние с мигрантами. Госвласть хочет выглядеть большим благодетелем на международной арене. Ну, что, граждане государственники т. о. гражданская война неизбежна, только вы в ней участвовать не будете поскольку разбежитесь как крысы. Американцам это на руку всё делается для развала России!!!
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22 час.
Людмила Фирстова
Александр, прочитайте, пожалуйста, статью полностью и внимательно, вы кроме заготовка ничего не читали!
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21 час.
Александр Симаков
Ма-ла-дец! Всё по инструкиции, как учили. У тебя какое звание в ЦИПСО?
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18 час.

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