Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык.

Александр Доливо

Принятием подобных документов Россия всё больше превращается в гадюшник международного масштаба. Растёт гражданское противостояние с мигрантами. Госвласть хочет выглядеть большим благодетелем на международной арене. Ну, что, граждане государственники т. о. гражданская война неизбежна, только вы в ней участвовать не будете поскольку разбежитесь как крысы. Американцам это на руку всё делается для развала России!!!