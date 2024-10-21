Психолог раскрыла, может ли быть крепким брак между россиянками и китайцами

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Заключать межнациональные браки следует только по любви. Об этом заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер, комментируя совет ученого из Китая искать своим соотечественникам жен в России.
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