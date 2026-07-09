Вопрос неприкосновенности азербайджанских заправок на Украине отнюдь не праздный. Зная хозяина Кремля, как человека оченьлюбящего азер-мафию в России, и старающегося не портить отношения с плюющим ему в глаза Алиевым, вполне возможно, что российским дроноводам будет отдан негласный приказ не замечать встречающиеся на пути БПЛА заправки SOCAR.Увы таковы реалии подковерной политики.

Алекс Сэм

Не понимаю разборчивость наших лидеров в действиях с бывшими республиками СССР, если бы на любой чих в нашу сторону из Азербайджана по 1.000 + граждан этой независимой страны желательно пешком отправлять на родину думаю, что тональность базара стала бы другая. А дружбанародности уже давно нет айзера уже давно лежат под турками.