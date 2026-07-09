«Вот увидите, советники Путина скоро будут рекомендовать ему переехать куда-нибудь за Урал» Системные удары по украинской столице и по АЗС на трассах меняют расклады в «воздушной войне», на которую Зеленский сделал ставку 6 июня Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова.
«Вот увидите, советники Путина скоро будут рекомендовать ему переехать куда-нибудь за Урал»
Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос неприкосновенности азербайджанских заправок на Украине отнюдь не праздный. Зная хозяина Кремля, как человека оченьлюбящего азер-мафию в России, и старающегося не портить отношения с плюющим ему в глаза Алиевым, вполне возможно, что российским дроноводам будет отдан негласный приказ не замечать встречающиеся на пути БПЛА заправки SOCAR.Увы таковы реалии подковерной политики.
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4 н.
Алекс Сэм
Не понимаю разборчивость наших лидеров в действиях с бывшими республиками СССР, если бы на любой чих в нашу сторону из Азербайджана по 1.000 + граждан этой независимой страны желательно пешком отправлять на родину думаю, что тональность базара стала бы другая. А дружбанародности уже давно нет айзера уже давно лежат под турками.
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4 н.
Юрий Ильинов
Слухи распространяет Украина. Верьте только фактам. Заправки на Украине уничтожены. ФСБ раскрыла большую сеть террористов в России. В Польше закупили аптечки для ВС России. Во Львове бунт против ТЦК.
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4 н.
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