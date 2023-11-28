Мосбиржа запускает новые инструменты по паре «юань-рубль»

Московская биржа 4 декабря 2023 года запускает на валютном рынке новые инструменты по паре «китайский юань – российский рубль», которые позволят участникам заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу, говорится в сообщении торговой площадки.