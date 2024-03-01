Это важная тема. Либеральные и украинские СМИ только и пишут - кто, мол, вернется с этой войны в Россию? На кого они хотят делать ставку? Сколько там зэков "согнали"! А вот давайте теперь серьезно разберемся - "сколько" и "согнали ли"? .
Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?
Комментарии
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уважаю ребят,которые сделали правильный выбор-лучше умереть на поле боя,чем за решеткой СВО-лучшая школа жизни и верный путь,да в семье не без урода,но не надо мерить всех одинаково.Мы помним их в Бахмуте-герои.В90-е я больше боялась милицейских беспредельщиков,чем бандитов
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4 час.
Mихаил Р
Так ведь официально нет никакой войны. Государство запретило эту формулировку, назвав это СВО. Да и ЧВК, как бы нет и не было, так как это противоречит законам РФ. Как в анекдоте - слова нет, а жопа есть.
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3 час.
Владимир Терентьев
А ты рот не разевай, "инвалид обманутый!" Я и не говорю, что все невиновные, но больше половины это точно - морду набил подлецу - превышение самообороны и т д
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1 мин.
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