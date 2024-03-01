Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?

star уважаю ребят,которые сделали правильный выбор-лучше умереть на поле боя,чем за решеткой СВО-лучшая школа жизни и верный путь,да в семье не без урода,но не надо мерить всех одинаково.Мы помним их в Бахмуте-герои.В90-е я больше боялась милицейских беспредельщиков,чем бандитов

Mихаил Р Так ведь официально нет никакой войны. Государство запретило эту формулировку, назвав это СВО. Да и ЧВК, как бы нет и не было, так как это противоречит законам РФ. Как в анекдоте - слова нет, а жопа есть.