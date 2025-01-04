Китай предлагает новый контроль над экспортом электромобилей после запрета галлия и германия

Пекин планирует ограничить экспорт технологий, используемых для добычи полезных ископаемых, имеющих решающее значение для роста мировой индустрии электромобилей (EV), на фоне обострения технологического соперничества с Вашингтоном в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в конце этого месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии