Китай предлагает новый контроль над экспортом электромобилей после запрета галлия и германия

Пекин планирует ограничить экспорт технологий, используемых для добычи полезных ископаемых, имеющих решающее значение для роста мировой индустрии электромобилей (EV), на фоне обострения технологического соперничества с Вашингтоном в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в конце этого месяца.